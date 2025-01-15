Официальное евро существенно колеблется: что происходит с валютой

Уже несколько дней подряд НБУ колеблется курс евро. Поэтому цена то опускается рекордно, то дорожает. За последние сутки европейская валюта снова выросла на 20 копеек в цене, хотя до этого опустилась на 45 копеек. Несмотря на это курс доллара остается стабильным.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 14 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,32 гривны. То есть цена выросла на 20 копеек.

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По состоянию на 16 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,26 гривны,

евро – 43,52 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,22 гривны , продажа – по 42,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,86 гривны , продажа – по 42,95 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,33 гривны, продажа – 42,96 гривны.

Каким будет доллар на наличном рынке

Банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что на период с 13 по 19 января наличный курс будет колебаться между 42,60 и 43 гривнами за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе прогнозируется постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта. Кроме того, в безналичном сегменте существенного укрепления гривны не ожидается.

Интересно, что в наличном секторе, по словам Золотько, будет происходить небольшое снижение стоимости валюты.