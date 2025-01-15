Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 14 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,32 гривны. То есть цена выросла на 20 копеек.

Читайте также Стало больше наличных: какие банкноты самые популярные среди украинцев

По состоянию на 16 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,26 гривны,

евро – 43,52 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,22 гривны , продажа – по 42,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,86 гривны , продажа – по 42,95 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,33 гривны, продажа – 42,96 гривны.

Каким будет доллар на наличном рынке

Банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что на период с 13 по 19 января наличный курс будет колебаться между 42,60 и 43 гривнами за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе прогнозируется постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта. Кроме того, в безналичном сегменте существенного укрепления гривны не ожидается.

Интересно, что в наличном секторе, по словам Золотько, будет происходить небольшое снижение стоимости валюты.