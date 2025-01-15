Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 14 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,32 гривні. Тобто ціна виросла на 20 копійок.

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Станом на 16 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,26 гривні,

євро – 43,52 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,22 гривні , продаж – по 42,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,86 гривні , продаж – по 42,95 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,33 гривні, продаж – 42,96 гривні.

Яким буде долар на готівковому рику

Банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що на період з 13 по 19 січня готівковий курс буде коливатися між 42,60 та 43 гривнями за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня прогнозується поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту. Крім того, у безготівковому сегменті суттєвого зміцнення гривні не очікується.

Цікаво, що у готівковому секторі, за словами Золотько, відбуватиметься невеличке зниження вартості валюти.