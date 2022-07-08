Еврокомиссия блокирует выдачу 1,5 миллиарда евро кредита для Украины, – Bloomberg

Исполнительный орган Европейского Союза блокирует предоставление Украине кредита в 1,5 миллиарда евро. Все из-за того, что есть опасения по поводу финансовой надежности.

Такую информацию озвучило издание Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников Еврокомиссии.

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Известно, что Европейский инвестиционный банк предложил Киеву кредит, чтобы поддержать страну, которая противодействует полномасштабному вторжению России. Однако бюджетный отдел Еврокомиссии заблокировал предоставление кредита из-за опасений, что Украина не сможет вернуть средства.

Комиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС, в то же время резервы обычно составляют 9% от общего объема финансирования. Но в этом случае комиссия хочет обеспечить резерв в 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением о предоставлении одного миллиарда евро для Украины.

По словам чиновников, комиссия предъявляет требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам. ЕС должен убедиться, что он может возместить ущерб в случае дефолта Украины.

Комиссия ищет альтернативные решения, полагающиеся на то, что страны-члены ЕС или ЕИБ распределят часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами,

– добавил чиновник.

Фон дер Ляйен отметила необходимость определенных реформ в Украине

Отметим, что 1 июля глава Еврокомиссии выступила перед украинским парламентом. Она подчеркнула: для того чтобы удержать статус кандидата в члены ЕС и продолжить свой евроинтеграционный путь, Киеву необходимо пройти определенные шаги.

Одним из главных пунктов фон дер Ляйен назвала избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. При этом политик отметила, что Украина – единственная в Восточном партнерстве, которая приняла антикоррупционный закон.

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