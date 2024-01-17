Еврокомиссия отказала Польше в возобновлении квоты на украинский агроимпорт

Еврокомиссия отказала Польше в просьбе возобновить тарифные квоты на некоторые украинские продукты. Министр по вопросам сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сообщил, что еще будет говорить с еврокомиссаром.

Польше отказали в восстановлении квот для Украины

Сейчас Еврокомиссия работает над проектом постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

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Министр Секерский сообщил, что еще поговорит с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом о ситуации, которая сложилась. В частности, политики обсудят чрезмерный импорт сельскохозяйственных товаров из Украины и изменения в постановление ЕС о приостановлении действия квот.

Чеслав Секерский Министр по вопросам сельского хозяйства Польши Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих, по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер – если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона.

Польша хочет ввести механизмы, которые оградят ее фермеров от чрезмерного экспорта из Украины.

Также он добавил, что уже известны первые результаты переговоров между Польшей и Украиной.

В сложившейся сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы анализируем и проводим внутренние консультации относительно, в частности, предложенного украинской стороной механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу,

– сказал он.

Политик добавил, что при необходимой поддержке Еврокомиссии такое решение можно было бы принять.

Польша ведет переговоры с Украиной о введении лицензий на импорт, что может помочь двум странам разрешить конфликт с агроэкспортом.