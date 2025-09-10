Европейская Комиссия прекращает поддержку Израиля. Причиной стали действия страны в секторе Газа и обстрел территории Катара.

Какая сейчас ситуация в отношении Израиля?

Также обсуждается вопрос санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Издание отмечает, что Еврокомиссия приостанавливает свои двусторонние выплаты Израилю. Об этом, в частности, объявила глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении о положении Союза.

В то же время сотрудничество с израильским гражданским обществом и Мемориалом Холокоста нарушено не будет.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что внесет на рассмотрение стран-членов предложения о санкциях против радикальных министров и против насильственных поселенцев. Также она хочет рекомендовать странам-членам приостановить торговые соглашения, содержащиеся в соглашении о партнерстве.

Я осознаю, что будет сложно найти большинство для этих решений,

– сказала глава Еврокомиссии.

Она пояснила: для одних государств каждая из этих мер является чрезмерной, а для других — недостаточной. Но, как отметила фон дер Ляйен, все должны выполнить свою ответственность:

парламент, совет, комиссия.

ЕС остается глубоко расколотым в вопросе отношений с Израилем,

– пишет Tagesschau.

Что ЕС стремится сделать в отношении Израиля? До сих пор страны-члены не смогли согласовать предложенные меры брюссельского органа. Так, в конце июля Комиссия предложила прекратить сотрудничество в рамках программы финансирования исследований Horizon Europe. Этим шагом хотели усилить давление на страну, чтобы обеспечить лучшую гуманитарную помощь населению в изолированном Секторе Газа, где Израиль ведет борьбу против исламистского движения ХАМАС. Из-за этих санкций израильские компании могли бы потерять доступ к многомиллионным грантам.

В объяснении говорится, что действиями в Секторе Газа и вызванной гуманитарной катастрофой Израиль нарушает права человека и нормы гуманитарного международного права. Тем самым нарушается один из ключевых принципов сотрудничества между ЕС и Израилем в рамках действующего Соглашения об ассоциации.

Обратите внимание! То, будет ли реализовано предложение Еврокомиссии о санкциях, зависит от того, получит ли оно поддержку так называемого квалифицированного большинства в Совете ЕС. Конкретно для этого должны проголосовать 15 из 27 стран-членов, которые вместе представляют как минимум 65% населения ЕС.

Что известно о ситуации между Израилем и Катаром?