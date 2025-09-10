Еврокомиссия прекращает помощь Израилю и обсуждает вопрос введения санкций
- Европейская Комиссия приостанавливает двусторонние выплаты Израилю из-за действий в секторе Газа и обстрела Катара.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает странам-членам санкции против радикальных министров и насильственных поселенцев, а также рассматривает возможность приостановления торговых соглашений, однако ЕС остается расколотым в отношениях с Израилем.
Европейская Комиссия прекращает поддержку Израиля. Причиной стали действия страны в секторе Газа и обстрел территории Катара.
Какая сейчас ситуация в отношении Израиля?
Также обсуждается вопрос санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
Издание отмечает, что Еврокомиссия приостанавливает свои двусторонние выплаты Израилю. Об этом, в частности, объявила глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении о положении Союза.
В то же время сотрудничество с израильским гражданским обществом и Мемориалом Холокоста нарушено не будет.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что внесет на рассмотрение стран-членов предложения о санкциях против радикальных министров и против насильственных поселенцев. Также она хочет рекомендовать странам-членам приостановить торговые соглашения, содержащиеся в соглашении о партнерстве.
Я осознаю, что будет сложно найти большинство для этих решений,
– сказала глава Еврокомиссии.
Она пояснила: для одних государств каждая из этих мер является чрезмерной, а для других — недостаточной. Но, как отметила фон дер Ляйен, все должны выполнить свою ответственность:
- парламент,
- совет,
- комиссия.
ЕС остается глубоко расколотым в вопросе отношений с Израилем,
– пишет Tagesschau.
Что ЕС стремится сделать в отношении Израиля?
До сих пор страны-члены не смогли согласовать предложенные меры брюссельского органа. Так, в конце июля Комиссия предложила прекратить сотрудничество в рамках программы финансирования исследований Horizon Europe. Этим шагом хотели усилить давление на страну, чтобы обеспечить лучшую гуманитарную помощь населению в изолированном Секторе Газа, где Израиль ведет борьбу против исламистского движения ХАМАС. Из-за этих санкций израильские компании могли бы потерять доступ к многомиллионным грантам.
В объяснении говорится, что действиями в Секторе Газа и вызванной гуманитарной катастрофой Израиль нарушает права человека и нормы гуманитарного международного права. Тем самым нарушается один из ключевых принципов сотрудничества между ЕС и Израилем в рамках действующего Соглашения об ассоциации.
Обратите внимание! То, будет ли реализовано предложение Еврокомиссии о санкциях, зависит от того, получит ли оно поддержку так называемого квалифицированного большинства в Совете ЕС. Конкретно для этого должны проголосовать 15 из 27 стран-членов, которые вместе представляют как минимум 65% населения ЕС.
Что известно о ситуации между Израилем и Катаром?
Во вторник, 9 сентября, в Катаре прогремели взрывы в результате удара Израиля по высшему руководству террористической организации ХАМАС.
В Катаре пообещали дать ответ, в частности для его подготовки там создали юридическую группу.
Кроме того, после атаки Катар не ведет переговоры о урегулировании конфликта в Секторе Газа.