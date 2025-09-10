Єврокомісія припиняє допомогу Ізраїлю та обговорює питання введення санкцій
- Європейська Комісія призупиняє двосторонні виплати Ізраїлю через дії в Секторі Газа та обстріл Катару.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує країнам-членам санкції проти радикальних міністрів і насильницьких поселенців, а також розглядає можливість призупинення торговельних угод, проте ЄС залишається розколотим у відносинах з Ізраїлем.
Європейська Комісія припиняє підтримку Ізраїлю. Причиною стали дії країни в Секторі Газа та обстріл території Катару.
Яка наразі ситуація щодо Ізраїлю?
Також обговорюється питання санкцій, пише 24 Канал з посиланням на Tagesschau.
Читайте також У столиці Катару пролунали вибухи: Ізраїль ударив по керівництву ХАМАС, загинув син лідера
Видання наголошує, що Єврокомісія призупиняє свої двосторонні виплати Ізраїлю. Про це зокрема оголосила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі про стан Союзу.
Водночас співпраця з ізраїльським громадянським суспільством та Меморіалом Голокосту не буде порушена.
Крім того, фон дер Ляєн заявила, що внесе на розгляд країн-членів пропозиції щодо санкцій проти радикальних міністрів та проти насильницьких поселенців. Також вона хоче рекомендувати країнам-членам призупинити торговельні угоди, що містяться в угоді про партнерство.
Я усвідомлюю, що буде складно знайти більшість для цих рішень,
– сказала очільниця Єврокомісії.
Вона пояснила: для одних держав кожен із цих заходів є надмірним, а для інших — недостатнім. Але, як зазначила фон дер Ляєн, всі мають виконати свою відповідальність:
- парламент;
- рада;
- комісія.
ЄС залишається глибоко розколотим у питанні відносин з Ізраїлем,
– пише Tagesschau.
Що ЄС прагне зробити щодо Ізраїлю?
Досі країни-члени не змогли погодити запропоновані заходи Брюссельської установи. Так, наприкінці липня Комісія запропонувала припинити співпрацю в межах програми фінансування досліджень Horizon Europe. Цим кроком хотіли посилити тиск на країну, аби забезпечити кращу гуманітарну допомогу для населення в ізольованому Секторі Гази, де Ізраїль веде боротьбу проти ісламістського руху ХАМАС. Через ці санкції ізраїльські компанії могли б втратити доступ до багатомільйонних грантів.
У поясненні йдеться, що діями в Секторі Гази та спричиненою гуманітарною катастрофою Ізраїль порушує права людини та норми гуманітарного міжнародного права. Тим самим порушується одна з ключових засад співпраці між ЄС та Ізраїлем у межах чинної Угоди про асоціацію.
Зверніть увагу! Те, чи буде реалізовано пропозицію Єврокомісії щодо санкцій, залежить від того, чи отримає вона підтримку так званої кваліфікованої більшості в Раді ЄС. Конкретно для цього мають проголосувати 15 із 27 країн-членів, які разом представляють щонайменше 65% населення ЄС.
Що відомо про ситуацію між Ізраїлем і Катаром?
У вівторок, 9 вересня, у Катарі пролунали вибухи внаслідок того, що Ізраїль завдав удару по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС.
У Катарі пообіцяли надати відповідь, зокрема для підготовки відповіді там створили юридичну групу.
Крім того, після атаки Катар не веде переговори щодо врегулювання конфлікту в секторі Газа.