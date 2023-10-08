Рекордные запасы газа: Европа осуществила самую масштабную подготовку к зиме

По состоянию на октябрь 2023 известно, что Европа накопила рекордные запасы газа. Это делают для того, чтобы пережить зиму 2023 и 2024 годов без критических ситуаций и увеличения цен.

Этим забрали хлеб у российских пропагандистов. Они уже не смогут кричать, что Европа вроде бы "замерзнет зимой" и снимать отвратительные видео о хомячках.

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В Gas Infrastructure Europe (GIE) заявили, что запасы газа в ЕС и Великобритании составляют 1096 терават-часов (ТВт-час). В настоящее время хранилища заполнены на 96%. Это второй самый высокий показатель после 2019 года.

Высокий уровень стартовых запасов в сочетании с новыми терминалами для импорта СПГ и некоторым количеством хранящегося в Украине дополнительного газа должны обеспечить комфортные запасы независимо от погоды зимой 2023/24,

– говорится в сообщении.

В Украине увеличили добычу газа

В Украине по состоянию на осень 2023 увеличили добычу газа. Все благодаря тому, что удалось запустить еще пять скважин. Они позволяют добывать дополнительно 500 тысяч кубометров ресурса в сутки. Это существенно улучшает газовую ситуацию в Украине. Сообщается, что одна из скважин – совершенно новая. Сообщили, что впервые этот газ был запущен в газотранспортную систему Украины в сентябре 2023 года.