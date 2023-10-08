Цим забрали хліб у російських пропагандистів. Вони вже не зможуть кричати, що Європа начебто "замерзне взимку" й знімати огидні відео про хом'ячків.

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У Gas Infrastructure Europe (GIE) заявили, що запаси газу у ЄС та Великій Британії становлять 1096 терават-годин (ТВт-год). Наразі сховища заповнені на 96%. Це – другий найвищий показник після 2019 року.

Високий рівень стартових запасів у поєднанні з новими терміналами для імпорту СПГ і деякою кількістю додаткового газу, що зберігається в Україні, повинні забезпечити комфортні запаси незалежно від погоди взимку 2023/24,

– мовиться у повідомленні.

В Україні збільшили видобуток газу

В Україні станом на осінь 2023 року збільшили видобуток газу. Усе завдяки тому, що вдалося запустити ще 5 свердловин. Вони дозволяють видобувати додатково 500 тисяч кубометрів ресурсу на добу. Це суттєво покращує газову ситуацію в Україні. Повідомляють, що одна зі свердловин – абсолютно нова. Повідомили, що вперше цей газ запустили у газотранспортну систему України у вересні 2023 року.