Прекращение транзита газа через Украину почти не скажется на Европе

Прекращение соглашения о транзите газа между Россией и Украиной с 31 декабря существенно не повлияет на европейский рынок. По словам руководителя немецкой энергетической компании Uniper SE, газовый рынок Европы стал более устойчивым.

Европейский рынок стал более независимым

Хотя некоторые страны, как Австрия и Словакия, еще зависят от поставок с Востока, влияние на европейский газовый рынок будет минимальным, сообщает Bloomberg.

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Майкл Льюис подчеркнул, что рынок уже учел это в ценах, и в целом Европа хорошо подготовлена к зиме, потому что накопила значительные запасы газа.

Кроме того, Европа получает стабильные поставки газа из Норвегии и увеличила импорт сжиженного природного газа из таких поставщиков, как США, чтобы компенсировать сокращение объемов газа из России.

Кстати! Uniper и Германия больше не покупают газ у российского монополиста "Газпром". Uniper была национализирована во время энергетического кризиса 2022 года в рамках одного из крупнейших корпоративных спасений в истории Германии.

После вторжения России в Украину и сокращения поставок газа в Европу, компания, которая ранее была одним из ключевых клиентов "Газпрома", вынуждена была тратить сотни миллионов евро ежедневно на альтернативные поставки, и сделать это могла только благодаря поддержке государства.

Интересно! В июне Uniper получила более 13 миллиардов евро возмещения по решению международного арбитража из-за невыполнения поставок газа "Газпромом" с середины 2022 года.