Резолюция о пенсии украинцам: чего ждать от ПАСЕ

ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая призывает предоставить пожилым украинцам статус пенсионеров в странах ЕС. Это еще совсем не означает, что теперь пенсионеры будут получать пенсии в странах ЕС.

Резолюция ПАСЕ

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко рассказал о таком решении ПАСЕ.

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Алексей Гончаренко Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Украинским пенсионерам должен быть официально предоставлен статус пенсионера в странах Европы, где они проживают. А соответственно они должны получать пенсии в этих странах.

Резолюции ПАСЕ имеют исключительно рекомендательный характер. А право на пенсию в ЕС украинцы могут получить только в тех странах, с которыми Украина имеет особую договоренность и осуществляет обмен данными.

Украинские пенсионеры не имеют права переезжать в страны Европейского Союза для получения пенсии. Для того, чтобы получить право на пенсию в стране-члене ЕС, лица должны иметь полный трудовой или страховой стаж в этой стране.

Требования к стажу в странах ЕС

Государственные нормы определяют необходимое количество лет для получения права на пенсию. У

Германии для получения статуса пенсионера – необходимо иметь не менее пяти лет трудового стажа ;

; Испании – необходимо проработать 15 лет и зарегистрироваться в системе социального обеспечения;

и зарегистрироваться в системе социального обеспечения; Италии – не менее 38 лет трудового стажа.

В Польше новые правила предусматривают, что украинские женщины должны иметь не менее 20 лет опыта работы, а украинские мужчины – не менее 25 лет опыта работы. Кроме того, обязательным требованием является постоянное проживание в Польше.