За более чем 40 дней: Евросоюз потратил десятки миллиардов евро из-за войны в Иране
- Евросоюз потратил 22 миллиарда евро на импорт энергоресурсов из-за войны в Иране.
- Европейская комиссия рассматривает меры для координации закупки газа и снижения цен на энергоносители.
Евросоюз сейчас борется с энергетическими вызовами, которые связаны с войной на Ближнем Востоке. Европа уже потратила немалое количество средств из-за боевых действий в Иране.
Как на Европу повлияла война в Иране?
Речь идет о дополнительных 22 миллиардах евро на импорт энергоресурсов, о чем сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
С начала конфликта 44 дня назад наши расходы на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро.
Руководительница Еврокомиссии отметила, что даже в случае быстрого завершения войны перебои с поставками энергоресурсов из Персидского залива еще будут продолжаться. Поэтому Коллегия комиссаров ЕС обсудила ряд мер реагирования на кризис.
Они будут представлены лидерам государств-членов Евросоюза на неформальном заседании Европейского Совета на Кипре на следующей неделе.
Среди неотложных мер обеспечение надежной координации между государствами-членами по:
- закупки газа и заполнения газовых хранилищ;
- по экстренному высвобождению запасов нефти.
Также к неотложным мерам относятся подходы государств-членов к мерам защиты уязвимых слоев и секторов от роста цен на энергоносители. Меры должны быть целевыми и временными.
Еще один важный элемент – пути уменьшения спроса на энергоресурсы с уважением к свободному выбору потребителей.
Кроме того, Европейская комиссия призывает к структурным мерам для снижения цен на энергоносители.
Напомним! В Европе снова выросли цены на газ. Об этом писали в Bloomberg. Стоимость подскочила на 18% – до 51,30 евро за мегаватт-час. И это все на фоне заявлений Дональда Трампа.
Что еще следует знать о сложившейся ситуации?
- За первые 10 дней конфликта Европейскому Союзу пришлось заплатить дополнительные 3 миллиарда евро на импорт ископаемого топлива. Об этом стало известно еще в марте.
- За короткое время цены на газ выросли на 50%. В то же время стоимость нефти увеличилась на 27%.