Украинцы смогут получить ежегодную премию: прием заявок продлится до 30 сентября

Украинцы смогут получить премию от Кабинета министров. Она предусмотрена для работников энергетической отрасли. Премии смогут получить 50 человек.

Кто сможет получить премии от правительства

Размер премий для энергетиков составляет 200 тысяч гривен, почему это сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Согласно информации, правительство учредило ежегодную премию за "весомый вклад в обеспечение энергетической устойчивости Украины". Кандидатов будет отбирать специальный комитет во главе с первым вице-премьер-министром – министром энергетики, а решение о присуждении премий будет утверждать правительство.

На премию могут претендовать как украинцы, так и иностранцы. Также подать документы смогут работники всех предприятий электроэнергетики независимо от формы собственности.

Однако они должны соответствовать следующим критериям:

внесли весомый личный вклад в обеспечение устойчивой работы энергосистемы;

восстанавливали поврежденные энергообъекты;

ликвидировали последствия вражеских атак, внедряли современные технологии, инновационные решения и проекты по развитию энергетической инфраструктуры.

Документы в Минэнерго подает предприятие, выдвигающее кандидата. В пакет входят сопроводительное письмо и документы, определенные положением о премии.

Полный пакет документов направляется по почте по адресу Министерства энергетики Украины: улица Крещатик, 30, город Киев, 01601.

Копии документов следует отправить на электронный адрес: award@mev.gov.ua.

Прием документов в этом году проходит с 15 июля по 30 сентября.

Таким образом, украинское правительство продолжает оказывать помощь энергетикам, ведь Россия регулярно наносит атаки по объектам. В частности, весной правительство выделило из резервного фонда госбюджета 281,3 миллиона гривен для поддержки работников аварийно-ремонтных бригад. Так, 14 тысяч работников получили дополнительные 20 тысяч гривен.