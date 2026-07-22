Хто зможе отримати премії від уряду

Розмір премій для енергетиків становите 200 тисяч гривень, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Згідно з інформацією, уряд запровадив щорічну премію за "вагомий внесок у забезпечення енергетичної стійкості України". Кандидатів обиратиме спеціальний Комітет на чолі з першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики, а рішення про присудження премій затверджуватиме уряд.

На премію можуть претендувати як українці, так й іноземці. Також подати документи зможуть працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності.

Але вони повинні відповідати таким критеріям:

Пальне
  • зробили вагомий особистий внесок у забезпечення стійкої роботи енергосистеми;
  • відновлювали пошкоджені енергооб'єкти;
  • ліквідовували наслідки ворожих атак, впроваджували сучасні технології, інноваційні рішення та проєкти з розвитку енергетичної інфраструктури.

Документи до Міненерго подає підприємство, яке висуває кандидата. До пакета входять супровідний лист та документи, які визначені положенням про премію.

  • Повний пакет документів надсилаються поштою на адресу Міністерства енергетики України: вулиця Хрещатик, 30, місто Київ, 01601.
  • Копії документів слід надіслати на електронну адресу: award@mev.gov.ua.

Прийом документів цьогоріч триває з 15 липня до 30 вересня.

Так український уряд продовжує запроваджувати допомогу для енергетиків, адже Росія регулярно завдає атак по об'єктах. Зокрема, весною уряд виділив з резервного фонду держбюджету 281,3 мільйона гривень для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад. Так 14 тисяч працівників отримали додаткові 20 тисяч гривень.