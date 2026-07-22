Хто зможе отримати премії від уряду
Розмір премій для енергетиків становите 200 тисяч гривень, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.
Згідно з інформацією, уряд запровадив щорічну премію за "вагомий внесок у забезпечення енергетичної стійкості України". Кандидатів обиратиме спеціальний Комітет на чолі з першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики, а рішення про присудження премій затверджуватиме уряд.
На премію можуть претендувати як українці, так й іноземці. Також подати документи зможуть працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності.
Але вони повинні відповідати таким критеріям:
- зробили вагомий особистий внесок у забезпечення стійкої роботи енергосистеми;
- відновлювали пошкоджені енергооб'єкти;
- ліквідовували наслідки ворожих атак, впроваджували сучасні технології, інноваційні рішення та проєкти з розвитку енергетичної інфраструктури.
Документи до Міненерго подає підприємство, яке висуває кандидата. До пакета входять супровідний лист та документи, які визначені положенням про премію.
- Повний пакет документів надсилаються поштою на адресу Міністерства енергетики України: вулиця Хрещатик, 30, місто Київ, 01601.
- Копії документів слід надіслати на електронну адресу: award@mev.gov.ua.
Прийом документів цьогоріч триває з 15 липня до 30 вересня.
Так український уряд продовжує запроваджувати допомогу для енергетиків, адже Росія регулярно завдає атак по об'єктах. Зокрема, весною уряд виділив з резервного фонду держбюджету 281,3 мільйона гривень для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад. Так 14 тисяч працівників отримали додаткові 20 тисяч гривень.