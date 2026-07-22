Кто сможет получить премии от правительства

Размер премий для энергетиков составляет 200 тысяч гривен, почему это сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Согласно информации, правительство учредило ежегодную премию за "весомый вклад в обеспечение энергетической устойчивости Украины". Кандидатов будет отбирать специальный комитет во главе с первым вице-премьер-министром – министром энергетики, а решение о присуждении премий будет утверждать правительство.

На премию могут претендовать как украинцы, так и иностранцы. Также подать документы смогут работники всех предприятий электроэнергетики независимо от формы собственности.

Однако они должны соответствовать следующим критериям:

внесли весомый личный вклад в обеспечение устойчивой работы энергосистемы;

восстанавливали поврежденные энергообъекты;

ликвидировали последствия вражеских атак, внедряли современные технологии, инновационные решения и проекты по развитию энергетической инфраструктуры.

Документы в Минэнерго подает предприятие, выдвигающее кандидата. В пакет входят сопроводительное письмо и документы, определенные положением о премии.

Полный пакет документов направляется по почте по адресу Министерства энергетики Украины: улица Крещатик, 30, город Киев, 01601.

Копии документов следует отправить на электронный адрес: award@mev.gov.ua.

Прием документов в этом году проходит с 15 июля по 30 сентября.

Таким образом, украинское правительство продолжает оказывать помощь энергетикам, ведь Россия регулярно наносит атаки по объектам. В частности, весной правительство выделило из резервного фонда госбюджета 281,3 миллиона гривен для поддержки работников аварийно-ремонтных бригад. Так, 14 тысяч работников получили дополнительные 20 тысяч гривен.