Злоумышленники присылают письма от имени налоговой: как это может навредить украинцам

В Украине фиксируют новую волну массового распространения фейковых электронных писем. Они направляются якобы от имени Государственной налоговой службы.

Злоумышленники присылают письма от имени налоговой

За последнюю неделю это уже вторая волна подобных рассылок, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Налоговой службы Руслана Кравченко.

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Уже получили сигналы об этом от плательщиков ряда регионов. Подчеркиваем!!! ГНС не имеет отношения к такой рассылке!,

– написал глава Налоговой службы.

Согласно словам Кравченко, вложения писем содержит вредоносное программное обеспечение. Оно активируется сразу после открытия PDF-файла. После перехода запускается программное обеспечение, которое в свою очередь предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам.

Все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua" после символа "@",

– напомнил Руслан Кравченко.

Важно! Следует не открывать вложения в подозрительных сообщениях, а если же есть сомнения относительно происхождения письма – обратиться в налоговую.