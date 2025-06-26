Фицо просит отложить голосование по 18-ому пакету санкций против России
- Словакия требует отсрочки голосования по 18-ого пакета санкций против России, угрожая вето.
- Премьер Роберт Фицо видит угрозу для промышленности страны из-за отказа от российского газа.
Словакия на саммите Европейского совета будет требовать отсрочки голосования по санкциям против России. Такое заявление сделал премьер Словакии Роберт Фицо.
Фицо угрожает наложить вето на новый пакет санкций против Кремля
В частности Роберт Фицо пригрозил наложить вето во время голосования, передает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.
Читайте также Новый пакет санкций против России заблокировали Венгрия и Словакия
Если это не отложат, мы наложим вето... Мы завтра не будем голосовать за этот пакет,
– сказал Фицо и отметил, что итоги саммита Словакия поддержит.
Словацкий премьер видит проблему в программе RepowerEU и отказе от российского газа. В частности Фицо убежден, что это повредит промышленности его страны.
Я отказываюсь платить больше за газ через Украину,
– заявил Роберт Фицо во время заседания комитета по европейским делам.
Заметьте! Он добавил, что его обязанность как правительства Словацкой Республики – утверждать, что эта программа является вредной.