Фицо угрожает Украине светом – какое условие поставили Зеленскому

Премьер-министр Словакии выдал новую порцию угроз. Теперь Роберт Фицо требует от Киева возобновить поставки нефти уже в понедельник, 23 февраля, иначе его страна якобы прекратит аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Как Фицо снова угрожает Украине?

Соответствующее заявление политик сделал в субботу, 21 февраля. Фицо жалуется, что Владимир Зеленский враждебно относится к Словакии и не хочет понимать ее "мирного подхода".

Украинского президента обвиняют в остановке поставок газа в Словакию, что нанесло стране ущерб в 500 миллионов евро в год.

Теперь же, по словам Фицо, Зеленский якобы остановил поставки нефти, что повлекло дополнительные потери и логистические трудности.

Словакия – гордая и суверенная страна, а я – гордый и суверенный словак. Если в понедельник не будут возобновлены поставки нефти в Словакию, я попрошу SEPS, государственную акционерную компанию, прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину,

– пригрозил премьер.

На фоне этого он подчеркнул, что в январе 2026 года необходимых для стабилизации украинской энергетической сети аварийных поставок якобы было вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Также Фицо считает "абсолютно правильным" свой отказ от участия в европейском займе 90 миллиардов евро для Киева. Напомним, накануне Венгрия заблокировала предоставление этого кредита, в частности из-за остановки "Дружбы".

К слову, Украина предлагает использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие пути, в частности нефтепровод "Одесса – Броды". Об этом говорится в адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Еврокомиссии письме, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Что известно об остановке транзита нефти?