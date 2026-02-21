Фицо угрожает Украине светом – какое условие поставили Зеленскому
- Фицо угрожает прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если та не возобновит транзит нефти до 23 февраля.
- Киев якобы предлагает использовать вместо "Дружбы" другую инфраструктуру, в частности нефтепровод "Одесса – Броды".
Премьер-министр Словакии выдал новую порцию угроз. Теперь Роберт Фицо требует от Киева возобновить поставки нефти уже в понедельник, 23 февраля, иначе его страна якобы прекратит аварийные поставки электроэнергии в Украину.
Как Фицо снова угрожает Украине?
Соответствующее заявление политик сделал в субботу, 21 февраля. Фицо жалуется, что Владимир Зеленский враждебно относится к Словакии и не хочет понимать ее "мирного подхода".
Смотрите также Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России
Украинского президента обвиняют в остановке поставок газа в Словакию, что нанесло стране ущерб в 500 миллионов евро в год.
Теперь же, по словам Фицо, Зеленский якобы остановил поставки нефти, что повлекло дополнительные потери и логистические трудности.
Словакия – гордая и суверенная страна, а я – гордый и суверенный словак. Если в понедельник не будут возобновлены поставки нефти в Словакию, я попрошу SEPS, государственную акционерную компанию, прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину,
– пригрозил премьер.
На фоне этого он подчеркнул, что в январе 2026 года необходимых для стабилизации украинской энергетической сети аварийных поставок якобы было вдвое больше, чем за весь 2025 год.
Также Фицо считает "абсолютно правильным" свой отказ от участия в европейском займе 90 миллиардов евро для Киева. Напомним, накануне Венгрия заблокировала предоставление этого кредита, в частности из-за остановки "Дружбы".
К слову, Украина предлагает использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие пути, в частности нефтепровод "Одесса – Броды". Об этом говорится в адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Еврокомиссии письме, с которым ознакомилась "Европейская правда".
Что известно об остановке транзита нефти?
Напомним, ранее российский обстрел украинской инфраструктуры повредил оборудование, что привело к остановке транзита по нефтепроводу "Дружба".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в том, что он не возобновил работу объекта якобы "чисто по политическим соображениям". Поэтому в ответ страна поставила на паузу поставки дизельного топлива в Украину.
Вскоре "инициативу" поддержали в Словакии – Фицо объявил об остановке экспорта с НПЗ Slovnaft.