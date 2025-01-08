Фицо обсудит с Еврокомиссией прекращение транзита российского газа: в Reuters назвали дату

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит прекращение транзита российского газа через Украину с представителями Европейской комиссии. Об этом сообщили во вторник в правительстве Словакии.

Что известно о переговорах между Украиной и Словакией

Это произойдет 9 января в Брюсселе, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Так поставки через Украину прекратились 1 января текущего года. Транзит прекратился после того, как закончился договор между Украиной и Россией.

Однако Фицо стремился продолжить получать российский газ через этот маршрут и угрожал Украине соответствующими мерами, заявляя о значительных экономических потерях для Словакии, –

говорится в материале.

Следует добавить, что министры Украины и Словакии должны были встретиться в Брюсселе еще 7 января. Однако накануне Братислава заявила, что Киев отказалась от участия в обсуждении.

Украина предложила провести онлайн-встречу, однако чиновники Еврокомиссии предложили перенести ее на другую дату.