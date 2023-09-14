НБУ отменят фиксированный курс доллара, но за некоторых обстоятельств
14 сентября 2023, 17:46Читати новину українською
Источник:НБУ
После отмены фиксированного курса НБУ все равно будет продолжать активно участвовать на валютном рынке. Однако перед этим должны быть исполнены определенные условия.
В Украине отменят фиксированный курс доллара
НБУ откажется от фиксированного курса, который составляет 36,56 гривны. Однако по согласованной с МВФ программе сначала должны быть улучшены такие показатели как:
Читайте также Все зависит от решения НБУ: что будет с курсом валют на следующей неделе
- инфляция;
- реальная рыночная ставка;
- состояние и объем золотовалютных резервов;
- ситуация на валютном рынке;
- финансовая стабильность;
- риски сохранности.
Вот практически полный перечень. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается поразить точно в цель. Но при этом цель постоянно движется, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.
Курс доллара 14 сентября
Курс доллара в течении этих суток несколько возрос. Больше всего возросла покупка в банках, а также продажа в обменниках – в диапазоне 20 – 25 копеек.
- В банках: покупка – 37,7 гривны, продажа – 38,3 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,72 гривны, продажа – 38,35 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,23 гривны.