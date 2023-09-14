НБУ отменят фиксированный курс доллара, но за некоторых обстоятельств

После отмены фиксированного курса НБУ все равно будет продолжать активно участвовать на валютном рынке. Однако перед этим должны быть исполнены определенные условия.

В Украине отменят фиксированный курс доллара

НБУ откажется от фиксированного курса, который составляет 36,56 гривны. Однако по согласованной с МВФ программе сначала должны быть улучшены такие показатели как:

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инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски сохранности.

Андрей Пышный Глава НБУ Вот практически полный перечень. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается поразить точно в цель. Но при этом цель постоянно движется, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.

Курс доллара 14 сентября

Нацбанк на брифинге после заседания монетарного комитета объявил, что учетная ставка была снижена с 22 до 20%.

Курс доллара в течении этих суток несколько возрос. Больше всего возросла покупка в банках, а также продажа в обменниках – в диапазоне 20 – 25 копеек.