НБУ отменят фиксированный курс доллара, но за некоторых обстоятельств

14 сентября 2023, 17:46
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НБУ

После отмены фиксированного курса НБУ все равно будет продолжать активно участвовать на валютном рынке. Однако перед этим должны быть исполнены определенные условия.

В Украине отменят фиксированный курс доллара

НБУ откажется от фиксированного курса, который составляет 36,56 гривны. Однако по согласованной с МВФ программе сначала должны быть улучшены такие показатели как:

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  • инфляция;
  • реальная рыночная ставка;
  • состояние и объем золотовалютных резервов;
  • ситуация на валютном рынке;
  • финансовая стабильность;
  • риски сохранности.
 

Андрей Пышный

Глава НБУ

Вот практически полный перечень. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается поразить точно в цель. Но при этом цель постоянно движется, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.
Напомним! Нацбанк на брифинге после заседания монетарного комитета объявил, что учетная ставка была снижена с 22 до 20%.

Курс доллара 14 сентября

Курс доллара в течении этих суток несколько возрос. Больше всего возросла покупка в банках, а также продажа в обменниках – в диапазоне 20 – 25 копеек.

  • В банках: покупка – 37,7 гривны, продажа – 38,3 гривны;
  • В обменниках: покупка – 37,72 гривны, продажа – 38,35 гривны;
  • На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,23 гривны.

Автор: Тетяна Стельмах