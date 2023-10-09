Ниже фиксированного курса: НБУ снизил стоимость доллара
9 октября 2023, 18:30Читати новину українською
Источник:НБУ
НБУ опустил курс доллара до более низкого уровня, чем он был зафиксирован с июля 2022 года. Так что 10 октября купить валюту можно будет еще дешевле.
НБУ снизил курс доллара
Завтра курс доллара будет установлен на уровне – 36,55 гривны за доллар, то есть на 3 копейки меньше. Евро будет стоить 38,48 гривны.
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6 октября курс доллара на межбанке упал на 4 копейки до 36,53 – 36,55 гривны. Однако на наличном рынке курс стабилизировался на уровне 38,25 грн.Напомним! С 3 октября НБУ ввел на валютном рынке режим управляемой гибкости, предполагающий, что регулятор продолжит быть ключевым игроком на рынке и будет контролировать колебания цен.
Курс доллара 9 октября
За выходные курс доллара успел покалываться в обе стороны. Следовательно, стоимость на черном рынке и покупки в банке выросла на 5-9 копеек, тогда как покупка в обменниках упала на 13 копеек.
- В банках: покупка – 37,7 гривны, продажа – 38,2 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,55 гривны, продажа – 38,28 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,11 гривны, продажа – 38,25 гривны.