Украина может получить финансирование в сотни миллионов: Зеленский рассказал детали
- Украина может получить сотни миллионов финансирования из-за принятия десяти приоритетных законопроектов.
- Пять дополнительных проектов могут предоставить Украине еще миллиард для государственного бюджета, за что призвал голосовать президент Зеленский.
Парламент имеет десять приоритетных законопроектов. Их принятие позволит Украине получить внешнее финансирование.
Что рассказал Зеленский о финансировании Украины?
Также есть еще пять проектов, которые могут предоставить дополнительный миллиард для государственного бюджета, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также Украина может воспользоваться разблокировкой Ормузского пролива: что можно получить
У меня есть список главных законопроектов, которые важны для получения финансирования. В среду была встреча с председателем фракции и Премьер-министром – мы обсудили эти законопроекты. Это законопроекты, которые могут нам принести 360 миллионов, 380 миллионов, 400 миллионов, 440 миллионов – каждый. Это все посчитано – четкие суммы есть.
Он добавил, что депутаты всех партий должны понимать значимость этих законопроектов для украинского бюджета. И за некоторые из них надо проголосовать в ближайший месяц.
Также есть еще 5 очень важных, благодаря которым мы можем получить дополнительный миллиард для государственного бюджета. Если есть вопросы по налоговым законопроектам, их надо спокойно разбирать,
– отметил украинский лидер.
Также Зеленский прокомментировал то, что народные депутаты в последнее время "не поддерживают именно правительственные инициативы". Президент сказал, что законопроекты от Евросоюза или от Международного валютного фонда не могут быть депутатскими, а все, что касается кандидатства Украины и получения траншей – это правительственное.
Владимир Зеленский отметил, что необходимо принять перечень законопроектов, потому что это обязанность по наполнению бюджета и изменений в Украине. А если кому-то не хочется за это голосовать, то им "надо дать ответ, как закрыть дефицит бюджета и как обеспечить другую экономическую и политическую защиту для Украины, чем Евросоюз".
Обратите внимание! Европейская правда ранее писала, что Украине предложили финансирование, если правительство примет 11 важных законопроектов. Кроме того, это приблизит страну к членству в ЕС.
Что еще следует знать о финансировании для Украины?
- Напомним, что Украина получит 45 миллиардов евро от Евросоюза до конца 2026 года как часть кредита на сумму 90 миллиардов евро. Первый транш планируют предоставить как можно быстрее.
- Более того, Европейский Союз передаст Украине доходы от замороженных активов России. Сами же активы останутся заморожены. Киев получит 1,4 миллиарда евро на Силы обороны.