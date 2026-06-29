Правительство увеличило финансирование популярной программы: решение уже одобрено Кабмином

Финансирование программы "Национальный кэшбэк" в текущем году увеличится на 799,2 миллиона гривен. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Какое решение одобрило правительство

Распоряжение № 628-р опубликовано на правительственном портале.

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Согласно информации, изменения внесены в пункт 2 распоряжения Кабинета Министров Украины от 12 марта 2026 г. № 218 "Некоторые вопросы выделения средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства или топлива".

Таким образом, объем выделенных средств увеличится с 2 138 100 тысяч гривен до 2 937 364 тысяч гривен.

Следует отметить, что правительство не планирует закрытие программы "Национальный кэшбэк", несмотря на все слухи, распространявшиеся в сети. Даже наоборот — ожидается новый этап программы. Он начнется уже в июле текущего года.

Что еще стоит знать о "Нацкешбеке"

Уже в июле текущего года программа перейдет на новый этап. А воспользоваться выплатами из "Национального кэшбэка" украинцы могут до 30 июня — в противном случае они вернутся в госбюджет.

В частности, в мае завершился кэшбэк на топливо. Программой, которая длилась с 20 марта по 31 мая, воспользовались 2,3 миллиона украинцев.