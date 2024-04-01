Сколько ПФУ потратил на финансирование пенсий и субсидий в марте

В марте Пенсионный Фонд Украины профинансировал все соцвыплаты, в частности пенсии, субсидии, страховые выплаты и оплату больничных. Всего на финансирование всех услуг направили 70,7 миллиарда гривен.

Как были распределены средства

С 70,7 миллиарда гривен, которые ПФУ выделил на соцвыплаты в марте, наибольшая часть суммы была направлена на выплату пенсий.

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Средства были распределены следующим образом:

для пенсионных выплат выделено 62,1 миллиарда гривен;

на жилищные субсидии и льготы направлено 5,9 миллиардов гривен;

на страховые выплаты, включая оплату больничных, предоставлено 2,7 миллиарда гривен, из которых 1,7 миллиарда гривен ушло на больничные.

У кого вырастут пенсии с 1 апреля

! Кроме того, в марте было предоставлено 1122 тысяч услуг гражданам, обратившихся в Пенсионный фонд Украины.

Перерасчет пенсий коснется лиц, которым исполнилось 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

! Автоматическое повышение пенсий связано с увеличением минимальной зарплаты, что привело к росту минимальной пенсии с 2 840 гривен до 3 200 гривен с 1 апреля. Перерасчет будет осуществляться только при условии выполнения всех критериев, а пользу почувствуют только пенсионеры с низкими пенсиями.

Дополнительно, работающие пенсионеры получат увеличение пенсий за каждый год сверх минимального стажа, с учетом повышения прожиточного минимума, что приведет к надбавке в 23,61 гривны за каждый дополнительный год стажа.