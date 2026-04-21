Украина имеет проблемы с финансированием: что известно о поддержке от партнеров
- Финансирование для Украины обеспечено до 2026 года, но есть сложности с поддержкой на 2027 год.
- ЕС и G7, а также международные финансовые институты, такие как МВФ, могут помочь Украине, причем две трети потребностей на этот и следующий год уже покрыто.
На текущий – 2026 год – финансирование для Украины обеспечено. Однако есть некоторые сложности с денежной поддержкой на следующий 2027 год.
Что известно о проблемах с финансированием для Украины?
В то же время свою работу по оказанию помощи в ЕС выполнили, о чем сообщил Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.
Больше проблем сейчас связано с дефицитом финансирования на 2027 год.
Среди других партнеров, которые могли бы помочь обеспечить поддержку, есть страны "G7". Кроме того, это международные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд.
Есть ряд других стран, которые участвуют в этом финансировании и это выходит за пределы G7. И есть также двусторонняя поддержка со стороны государств-членов ЕС,
– сообщил Валдис Домбровскис.
Он также добавил, что подчеркивал необходимость дальнейшей поддержки Украины на встрече G7. Еврокомиссар отметил, что "пакет должен был покрыть две трети потребностей на этот и следующий год".
В то же время работа по ранее согласованному займу ERA идет по плану.
Со стороны ЕС мы уже выплатили все в прошлом году. В этом году мы ожидаем, что все выплаты ERA будут осуществлены в первой половине года,
– рассказал Домбровскис.
Напомним! Ожидается, что уже в середине июля этого года Украина столкнется с дефицитом бюджета. Об этом писали в Euractiv. На фоне этого Брюссель призывает партнеров ускорить помощь для Украины.
Что еще известно о помощи для Украины?
- Европейский Союз ожидает положительных решений по кредиту для Украины на 90 миллиардов евро уже 22 апреля. В частности сообщают о новой позиции Виктора Орбана, который ранее блокировал кредит.
- Согласно заявлениям, первый транш кредита Украина может получить уже вскоре. Речь идет о мае или июне 2026 года.