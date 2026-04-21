Украина имеет проблемы с финансированием: что известно о поддержке от партнеров

На текущий – 2026 год – финансирование для Украины обеспечено. Однако есть некоторые сложности с денежной поддержкой на следующий 2027 год.

Что известно о проблемах с финансированием для Украины?

В то же время свою работу по оказанию помощи в ЕС выполнили, о чем сообщил Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Валдис Домбровскис Еврокомиссар по экономике и производительности Больше проблем сейчас связано с дефицитом финансирования на 2027 год.

Среди других партнеров, которые могли бы помочь обеспечить поддержку, есть страны "G7". Кроме того, это международные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд.

Есть ряд других стран, которые участвуют в этом финансировании и это выходит за пределы G7. И есть также двусторонняя поддержка со стороны государств-членов ЕС,

– сообщил Валдис Домбровскис.

Он также добавил, что подчеркивал необходимость дальнейшей поддержки Украины на встрече G7. Еврокомиссар отметил, что "пакет должен был покрыть две трети потребностей на этот и следующий год".

В то же время работа по ранее согласованному займу ERA идет по плану.

Со стороны ЕС мы уже выплатили все в прошлом году. В этом году мы ожидаем, что все выплаты ERA будут осуществлены в первой половине года,

– рассказал Домбровскис.

Напомним! Ожидается, что уже в середине июля этого года Украина столкнется с дефицитом бюджета. Об этом писали в Euractiv. На фоне этого Брюссель призывает партнеров ускорить помощь для Украины.

Что еще известно о помощи для Украины?