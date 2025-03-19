Сколько денег Украине нужно для выплаты зарплат и пенсий

В случае дефицита внешнего финансирования Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении своевременных выплат пенсий и зарплат. Однако в ближайшее время нет оснований для паники.

Сколько средств нужно для выплаты зарплат и пенсий

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная отметила, что в этом году Украина имеет средства для покрытия дефицита бюджета, передает 24 Канал со ссылкой на издание Новини.LIVE.

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В то же время на начало марта 2025 года страна нуждается во внешнем финансировании бюджета на сумму 42 миллиарда долларов США.

Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк также отметил, что на 2025-2026 годы общий объем международной финансовой помощи для Украины составляет около 67,1 миллиарда долларов США и 12,5 миллиарда евро.

Пенсии для работающих пенсионеров вырастут

В апреле 2025 года в Украине будет проведен перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.

С 1 апреля 2025 года пенсии автоматически пересчитают тем пенсионерам, которые:

Продолжали работать после назначения или предыдущего перерасчета пенсии и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа;

Работали менее 24 месяцев, но прошло два года после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Обратите внимание! Пенсия может быть пересчитана с учетом заработка, на основе которого она была назначена или пересчитана ранее, а также с учетом заработка, полученного во время работы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.