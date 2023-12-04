Наша цель – донести до мирового сообщества реальные потребности украинцев, - Верещук

Украине необходимо сохранить выплаты ВПЛ. В настоящее время 2,6 миллиона переселенцев регулярно получают финансовую поддержку от государства.

Об этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об этом в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Гуманитарная поддержка украинцев

Она рассказала, что во время визита в США с представителями американских властей обсуждала гуманитарную поддержку украинцев, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за вооруженной агрессии России.

Ирина Верещук вицепремьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Наша цель – донести до мирового сообщества реальные потребности украинцев в это время. Особенно это важно, поскольку Всемирный банк уже выделил 1,2 миллиарда долларов в поддержку других уязвимых категорий населения.

Проект INSPIRE

Проект INSPIRE ("Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности") финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов. Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России в Украину.

Проект будет направлен на социальную поддержку:

лиц с инвалидностью;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

приемных и патронатных семей;

лиц, нуждающихся в уходе;

студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования, получающих социальные стипендии;

а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.

Деньги выделяются из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.