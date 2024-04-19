В какой бюджетной поддержке нуждается Украина в этом году: ответ МВФ

Учитывая, что Украина продолжает бороться с врагом, необходимая сумма очень значительна. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала точную сумму.

Какую сумму назвали в МВФ

Кристалина Георгиева считает, что Украине сейчас нужно 42 миллиарда долларов.

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Глобальная поддержка Украины остается твердой. Однако, войну России против Украины нужно прекратить, это человеческая трагедия и препятствие для перспектив роста мировой экономики,

– сказала она.

Что известно о замороженных российских активах

Украина может претендовать на замороженные российские активы, которые находятся в разных странах мира. Общий объем составляет 280 миллиардов долларов, из них в Европе – 210 миллиардов долларов, в США – от 5 до 8 миллиардов долларов, а в Японии – примерно 34 миллиардов долларов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявил об активном обсуждении в ЕС возможности передачи Украине замороженных российских активов, чтобы покрыть ущерб, нанесенный военными действиями России.

В то же время некоторые представители ЕС считают, что Украина сейчас должна получать именно прибыль от замороженных российских активов. О передаче основной суммы пока речь не идет.

В конце марта 2023 года было одобрено Соглашение Украины по Программе расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. Украина имеет политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 миллиардов долларов до 2027 года. В 2024 году Украина может получить от МВФ 5,4 миллиарда долларов.