Около 3 миллиардов долларов: сколько финпомощи нужно Украине в месяц

Вчера Министр финансов Сергей Марченко выступил с речью на встрече финансового блока G7. В мероприятии приняли участие главы центробанков G7, руководство МВФ, Всемирного банка и т.д.

Сколько макрофинансовой помощи нужно Украине в месяц

Министр отметил, что поддержка G7 играет ключевую роль в поддержке баланса Госбюджета Украины и восстановления экономики. Например с начала полномасштабного вторжения финансовая поддержка G7 и ЕС суммарно достигла 63 миллиардов долларов.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров сыграли решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов США.

Он добавил, что дальнейшая ритмичная бюджетная помощь необходима для обеспечения соцрасходов. Министерство максимально поддерживало финансовую устойчивость в начале 2024 года, когда еще была неопределенность, по принятию финпомощи от партнеров. В частности проведены мероприятия по максимизации доходов государственного бюджета и активизация внутреннего рынка заимствований.

Партнеры отметили действенность мероприятий Минфина и заверили, что и в дальнейшем продолжат помогать Украине. В частности ожидается, что скоро деньги поступят от Японии, Канады и Великобритании.

На встрече Минфин США Джанет Йеллен отметила активную работу администрации ее страны по утверждению пакета помощи Украине на 2024 год.

При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, является беспрецедентной за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров – это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы украинцев и сохранить жизни тысяч военных,

– сказал Марченко.

К слову, на встрече также обсудили вопрос конфискации российских активов, что позволит Украине получить дополнительные ресурсы и наказать Россию.