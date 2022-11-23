Для украинской электроэнергетической инфраструктуры: ЕБРР выделит 372 миллиона евро на ремонт

Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования для Украины. Выделенные средства должны пойти на ремонт ущерба, нанесенного российскими ракетными атаками.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития осуждает войну России против Украины и особенно удары по гражданской инфраструктуре.

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Финансовая поддержка от ЕБРР

Банк предоставит ссуду под государственные гарантии в размере 300 миллионов евро, включающий два компонента:

До 150 миллионов евро – на закупку оборудования для проведения аварийных ремонтов украинской энергосистемы.

Еще 150 миллионов евро состоят из поддержки структуры капитала.

Отдельно часть кредита на экстренный ремонт будет дополнена грантом в размере до 72 миллионов евро, предоставленным Нидерландами.

Срочный ремонт электроэнергетической сети Украины - непосредственный приоритет для ЕБРР. Украинскому народу и бизнесу требуется постоянный доступ к электроэнергии, чтобы пережить зиму. Благодаря этому важному финансированию мы поможем Укрэнерго выполнить быстрый аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач.

– сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

что в прошлом месяце президент Рено-Бассо сообщил президенту Украины о решимости Банка поддерживать Украину. Он пообещал, что ЕБРР выделит до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать работать.

Актуально Из-за обстрелов Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы

Массовая атака по энергосистеме Украины

Днем 23 ноября Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали энергообъекты в разных регионах Украины.

Поэтому во всех областяхГрафики плановых отключений бездействуют.

Кроме того, все энергоблоки Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС в результате атаки автоматически отключились. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему. В то же время, Запорожская АЭС – в режиме полного блекаута.