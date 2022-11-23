Для украинской электроэнергетической инфраструктуры: ЕБРР выделит 372 миллиона евро на ремонт
Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования для Украины. Выделенные средства должны пойти на ремонт ущерба, нанесенного российскими ракетными атаками.
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития осуждает войну России против Украины и особенно удары по гражданской инфраструктуре.
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Финансовая поддержка от ЕБРР
Банк предоставит ссуду под государственные гарантии в размере 300 миллионов евро, включающий два компонента:
- До 150 миллионов евро – на закупку оборудования для проведения аварийных ремонтов украинской энергосистемы.
- Еще 150 миллионов евро состоят из поддержки структуры капитала.
- Отдельно часть кредита на экстренный ремонт будет дополнена грантом в размере до 72 миллионов евро, предоставленным Нидерландами.
Срочный ремонт электроэнергетической сети Украины - непосредственный приоритет для ЕБРР. Украинскому народу и бизнесу требуется постоянный доступ к электроэнергии, чтобы пережить зиму. Благодаря этому важному финансированию мы поможем Укрэнерго выполнить быстрый аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач.
– сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Актуально Из-за обстрелов Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы
Массовая атака по энергосистеме Украины
Днем 23 ноября Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали энергообъекты в разных регионах Украины.Поэтому во всех областях ввели аварийные отключения. Графики плановых отключений бездействуют.
Кроме того, все энергоблоки Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС в результате атаки автоматически отключились. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему. В то же время, Запорожская АЭС – в режиме полного блекаута.