Не только из-за любви к Путину: почему США задерживает финансовую помощь Украине

США задерживают помощь для Украины не только из-за своих политических взглядов. Страна имеет множество своих экономических проблем.

Почему США задерживает помощь

Александр Хмелевский рассказал, что среди некоторых республиканцев, включая Майка Джонсона, существует идея, что Украина должна идти на компромиссы и вести переговоры на условиях России. Поскольку Украина отказывается от этого, они пытаются заставить нас пойти на мир другими усилиями.

Читайте также Возможен дефицит топлива: Россия просит Казахстан о поставках бензина

Александр Хмелевский Кандидат экономических наук и независимый эксперт С другой стороны, прогнозируется, что дефицит бюджета США на 2024 год будет составлять 1,5 триллиона долларов или 5,3% ВВП. США сталкиваются со значительными вызовами по финансированию дефицита бюджета. Национальный долг уже превысил 34 триллиона долларов, что составляет 125% ВВП. Эта ситуация угрожает финансовой стабильности США, поэтому республиканцы пытаются уменьшить дефицит бюджета путем сокращения расходов. Среди расходов, которые они пытаются уменьшить, есть помощь от США Украине и Израилю.

Также, республиканцы связывают оказание помощи Украине с решением администрации Байдена по ограничению нелегальной миграции. Граница с Мексикой фактически открыта, и тысячи мигрантов из Латинской Америки ежедневно въезжают в США.

Это создает дополнительную нагрузку на бюджет и приводит к росту криминальной активности. Наркокартели часто используют мигрантов для распространения наркотиков. Сейчас ситуация по помощи Украине достигла тупика. Мы можем только надеяться, что в конце концов Конгресс проголосует за предоставление помощи,

– добавил экономист.

Сергей Фурса поддержал это мнение и заявил, что это политические игры.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Это исключительно результат политики и политических игр в Соединенных Штатах перед президентскими выборами. Независимо от того, что делает Украина, мы не можем повлиять на это.