Заполнить "дыру" от США: ЕС имеет деньги для Украины, но есть условия

ЕС пробует закрыть "дыру" в финансировании помощи Украине, возникшую из-за задержек со стороны США. Несмотря на то, что есть деньги, существует много препятствий.

Что с деньгами ЕС

Президент Украины неоднократно подчеркивал для международных партнеров, что из-за задержки финпомощи со стороны США, проблема дефицита оружия на фронте обостряется.

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Поэтому сейчас Европа пытается закрыть потребности Украины. Однако из 85 миллиардов долларов от ЕС, всего 5,6 миллиарда ушло на военную помощь, а все остальное – это гуманитарная и финансовая поддержка.

Европа может превзойти Россию по экономическим показателям. По данным Всемирного банка, ВВП ЕС составляет 16,75 триллиона долларов, тогда как России – 2,24 триллиона.

Поэтому Европа имеет деньги, чтобы покрыть дефицит вызванный задержками в США, но существуют политические препятствия. Дело в том, что в ЕС входят страны с разными взглядами: как проукраинскими, так и пророссийскими, поэтому договориться именно о военной помощи очень сложно.

Недавно ЕС обнародовал план по усилению оборонной промышленности, которая в будущем могла бы конкурировать с американской.

Так, Европа может заполнить пробел, оставленный США, и в некоторых аспектах пытается это сделать. Но все зависит от того, смогут ли крупнейшие союзники Украины в Европе продолжать выигрывать спор,

– написали в CNN.

Есть и другие способы предоставить Украине помощь. Например, Чехия закупала для нас артиллерийские снаряды, и такая практика стала популярной и в других странах.