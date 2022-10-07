Сумма поражает: сколько международной помощи получила Украина

По расчетам, с начала полномасштабного вторжения в Украину поступило более 19 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров. Ожидается ли больше поступлений, читайте в тексте.

Не хватает финансовой помощи

Гранты и кредиты от иностранных партнеров составили на 1 октября – 19,4 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов Украина получила только в сентябре.

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Следовательно, помощь в сентябре существенно сократилась по сравнению с августом, когда поступило 4,7 миллиарда долларов. Однако, как сообщил "Экономической правде" Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии, даже объем в 2 миллиарда помощи позволяет значительно облегчить бремя дефицита бюджета.

Что уже получила Украина

С начала войны иностранная помощь покрыла:

56% потребностей в дополнительном финансировании бюджета (дефицит и погашение долгов);

36% расходов, а налоги и пошлины немного больше – 38%;

остальные профинансировали печатью гривны НБУ (18%) и военными облигациями (8%).

Как отмечалось выше, в сентябре финансовая помощь была грантовой: 1,5 миллиарда долларов от США и 500 миллионов евро от Европейского Союза, перечисленных 28 сентября.

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Будущие поступления от партнеров

Напомним, что в конце сентября президент США закон о новом пакете помощи Украине. Согласовано, что Украина получит в течение трех месяцев, начиная с октября по декабрь по 1,5 миллиарда долларов. Общая сумма будет составлять 4,5 млрд долларов в этом году.

Это грантовая поддержка, которую не нужно будет возвращать Украине.

Кроме того, если переговоры с МВФ пройдут успешно, то Украина сможет получить дополнительные 1,3 миллиарда долларов кредитного финансирования. Еще более 20 миллиардов долларов кредитов, кредитных гарантий и грантов пообещали предоставить партнеры.

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