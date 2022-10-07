Чи вистачає фінансової допомоги

Гранти та кредити від іноземних партнерів склали на 1 жовтня – 19,4 мільярдів доларів, з яких 2 мільярди доларів Україна отримала тільки у вересні.

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Відтак, допомога у вересні суттєво скоротилася, порівняно із серпнем, коли надійшло 4,7 мільярдів доларів. Проте, як повідомив "Економічній правді" Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії, навіть обсяг у 2 мільярди допомоги дозволяє значно полегшити тягар дефіциту бюджету.

Що вже отримала Україна

Від початку війни іноземна допомога покрила:

56% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (дефіцит та погашення боргів);

36% витрат, а податки та мита трохи більше — 38%;

решту профінансували друком гривні НБУ (18%) та військовими облігаціями (8%).

Як зазначалося вище, у вересні фінансова допомога була грантовою: 1,5 мільярди доларів від США та 500 мільйонів євро від Європейського Союзу, що були перераховані 28 вересня.

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Майбутні надходження від партнерів

Нагадуємо, що наприкінці вересня президент США закон про новий пакет допомоги Україні. Відтак, узгоджено, що Україна отримає впродовж трьох місяців, починаючи від жовтня до грудня по 1,5 мільярди доларів. Загальна сума складатиме 4,5 мільярда доларів у цьому році.

Важливо! Це грантова підтримка, яку не потрібно буде повертати Україні.

Крім цього, якщо перемовини з МВФ пройдуть успішно, то Україна зможе отримати додаткові 1,3 мільярди доларів кредитного фінансування. Також, ще понад 20 мільярдів доларів кредитів, кредитних гарантій та грантів пообіцяли надати партнери.

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