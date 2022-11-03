ЕС пообещал Украине 18 миллиардов: можно ли рассчитывать на большую сумму

Дефицит бюджета Украины на 2023 год составляет 38 миллиардов долларов. Эту сумму власти надеются покрыть путем получения внешней поддержки. Дает ли Запад больше денег, читайте в материале.

Лидеры государств-членов ЕС и руководство Еврокомиссии приняли решение о финансировании потребностей Украины в 2023 году на сумму 18 миллиардов евро. Начиная с января, наше государство может получать ежемесячно 1,5 миллиарда евро.

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Может ли Украина получить больше

Борис Кушнирук, экономический эксперт, в комментарии 24 каналу добавляет, что эти средства стоит еще дождаться, ведь комиссия не определила, какой путем будет оказывать помощь.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Обратите внимание, что все выделенные средства – это только Евросоюз. Кроме этой помощи, есть личная поддержка стран Запада, таких как IRIS-T от Германии. Многие страны отдают нам технику и боеприпасы на безвозмездной основе, а это также немалые средства.

Европа после Второй мировой войны не воевала

Евросоюз много критикуют за медленную поддержку Украины в ведении полномасштабной войны. Но следует упомянуть, что Европа после Второй мировой войны не воевала. Именно это одна из причин, почему военная поддержка столь медленная.

Нынешняя полномасштабная война России против Украины показала, что у стран Запада мало оружия. Никто такой войны, которая сейчас ведется на территории Украины, не ожидал,

– заметил эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, в мире – Третья мировая война. Просто существует почему-то стереотип, что якобы, если это настоящая третья мировая, то она должна быть с использованием ядерного оружия.

что термин Вторая мировая война начал применяться только после самой войны.Сегодняшняя война в Украине может получить название Третьей мировой после того, как она завершится.

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Военная помощь от США

Помощь от США и дальше будет направляться в Украину в 2023 году. Вопрос только в том, как именно это будет происходить: в безвозвратном объеме или в рамках ленд-лиза.

Россия на фоне этого создает информационное давление по поводу несостоятельности Украины впоследствии оплатить всю американскую помощь.

Это совсем не так. На самом деле, США могут вполне "простить" Украине эту помощь. Есть много способов. Один из них – это когда Украина в обмен на помощь разместит на своей территории американскую военную базу. Исторически подобный способ уже использовался. К примеру, Великобритания, получавшая оружие от США во время Второй мировой войны, расплатилась за ленд-лиз, сдав в аренду свои военно-морские базы,

– добавил Борис Кушнирук.

Сколько военной помощи предоставили Украине

По информации от заместителя Министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, всего на 14% меньше военного бюджета России.



Сколько военной помощи оказывают Украине / Фото Сергей Кислица