Благодаря замороженным российским активам: Украина получит финансовую поддержку от G7

G7 намерена учредить специальный фонд для содействия Украине, привлекая потенциальные доходы от замороженных российских активов. Сейчас это важно для поддержания экономики Украины.

Какие варианты поддержки Украины рассматривает G7

В соответствии с планом, фонд будет предоставлять Украине финансовую помощь в виде грантов, которые не потребуют возврата. Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для погашения этих займов.

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Фонд будет администрироваться международной организацией – Всемирным банком. А также будет финансироваться путем займов от США, Великобритании, Японии и других стран. Лидеры G7 планируют договориться по этому вопросу на саммите в Италии, который состоится с четверга.

Замороженные российские активы: основные моменты

Общая сумма замороженных российских активов на Западе составляет 300 миллиардов долларов. Две трети этих активов находятся в ЕС, значительная часть которых хранится в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

21 мая Совет Европейского Союза согласовал использование доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Согласно европейскому плану, деньги будут передаваться по мере их поступления – дважды в год.

США предлагают собрать эти деньги авансом на несколько лет вперед под залог будущих доходов. Этот план должны утвердить лидеры G7.

По прогнозам Всемирного банка, на конец 2023 года убытки, нанесенные Украине Россией, достигли 499 миллиардов евро. В то же время сумма замороженных российских активов на счетах Euroclear является в 2,5 раза меньше.