Западные партнеры заверили Украину, что окажут ей помощь до конца 2024 года
Источник:Сергей Марченко
Западные партнеры заверили Украину, что она получит необходимую финансовую поддержку бюджета в 2024 году. Также продолжаются переговоры на следующий год.
Украине пообещали финансовую помощь
В Берлине состоялось десятое заседание Руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины.
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Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года.
Он добавил, что очень важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо. Это будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета.
Далее совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году,
– сказал он.
Для Укрэнерго дали кредит
Вчера в Берлине подписали соглашение, которое обязывает Германию предоставить Украине кредит на 30,4 миллиона евро. Срок кредита составляет 30 лет, из которых 10 лет – гарантийный период.Напомним! Процентная ставка займа составила 2% годовых.
Средства пойдут на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети "Укрэнерго".