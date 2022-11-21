Столько, сколько потребуется: США не будут прекращать финансовую помощь Украине

США не собираются останавливаться в поддержке Украины. Сумма, предоставленная США за весь период, достигает уже 20 миллиардов долларов.

На какую сумму США оказала помощь

В целом США предоставили Украине пособия на 20 миллиардов долларов. Поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил глава Минобороны США Ллойда Остина на пресс-конференции в Индонезии.

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Мы предоставили более 20 миллиардов долларов помощи Украине. И мы продолжим поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется,

– сообщил глава Минобороны.

Кроме того, украинские военные показывают успехи на поле боя. По словам Ллойда Остина, задача партнеров – помогать Украине, а задача Украины – отвоевывать оккупированные территории.

Обратите внимание, что администрация президента США Джо Байдена просила Конгресс выделить еще 37,7 миллиарда долларов в качестве экстренной помощи Украине.

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Помощь от ЕС

Лидеры государств-членов ЕС и руководство Еврокомиссии приняли решение о финансировании потребностей Украины в 2023 году на сумму 18 миллиардов евро. Начиная с января, наше государство может получать ежемесячно 1,5 миллиарда евро.

Как рассказывает 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, эти средства стоит еще дождаться, ведь комиссия не определила какой путем будет оказывать помощь.

Обратите внимание, что все выделенные средства – это только Евросоюз. Кроме этой помощи, есть личная поддержка стран Запада, таких как IRIS-T от Германии,

– Борис Кушнирук.

Многие страны отдают Украине технику и боеприпасы на безвозмездной основе, а это также немалые средства.