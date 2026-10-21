Впервые за более чем два месяца: фьючерсы на пшеницу достигли новой отметки

Фьючерсы на пшеницу упали до самого низкого уровня с 5 августа. Трейдеры сократили премии за риск после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину.

Что происходит с фьючерсами на пшеницу

В настоящее время Трамп призывает Киев заключить мирное соглашение с Россией, о чем пишет Bloomberg.

В среду, 21 октября, цена самого активного фьючерсного контракта снизилась на 0,5% – падение продолжалось пятый день подряд. Это произошло после очередных переговоров с американскими представителями, в ходе которых президент Украины Владимир Зеленский пытался продемонстрировать готовность к компромиссу.

Несмотря на это, Дональд Трамп продолжил критиковать Украину. Он заявил, что США "ничего не получили взамен" за свою поддержку страны и что "пора заключать соглашение".

Обратите внимание! Трейдеры зернового рынка внимательно следят за переговорами о прекращении войны России против Украины.

Усиление ударов в Черном море с июля:

повредило судоходную инфраструктуру;

нарушило экспорт пшеницы из двух крупнейших мировых производителей.

Любые шаги к прекращению огня потенциально могут открыть путь к продаже значительных объемов пшеницы из России и Украины, которые в настоящее время ожидают реализации,

– пояснили в Bloomberg.

Это увеличило бы предложение и привело бы к дальнейшему снижению цен на рынке. В то же время компания Lachstock Consulting в своей аналитической заметке в среду предостерегла трейдеров от "самоуспокоенности" в отношении перспектив ситуации в Черноморском регионе.

В компании отметили:

Министерство обороны России заявило об ударе по сухогрузу вблизи Одессы;

украинские беспилотники продолжают проводить атаки на российские энергетические объекты;

а позиции сторон по территориальным вопросам остаются далекими друг от друга.

Дополнительное давление на фьючерсы на пшеницу на этой неделе обусловили слабый спрос на американскую пшеницу для экспорта и уборка урожая в странах Южного полушария.

Это усилило негативные сигналы со стороны инвестиционных фондов, которые на прошлой неделе увеличили чистые короткие позиции до трехмесячного максимума.

Напомним, что фьючерсы на пшеницу уже переживали падения. И причиной стали именно заявления Дональда Трампа.