Откуда Россия берет деньги и что происходит с Фондом нацблагосостояния страны

В России снизился Фонд национального благосостояния. И это заметно невооруженным глазом.

Что происходит с Фондом нацблагосостояния России

Об этом рассказал финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин для 24 Канала.

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Мы видим, какие расходы на уровне государства происходят, мы видим расходы, которые на уровне муниципальных объектов происходят. Все это заливалось деньгами государства из Фонда,

– отметил Шевчишин.

Согласно его словам, Фонд нацдобробута исчерпывается, и все сектора страны находятся в минусе. Исключением является несколько экспортоориентированных сфер, а именно химическая отрасль, то есть удобрения, ВПК и тому подобное.

Что делать с валютой и металлами Фонда? В частности Фонд содержит золото, рубли, юани. Золото можно продать, но возникает вопрос – кто его будет покупать в России? Юани использовать тоже трудно, потому что непонятно, кому и их продавать. Теоретически это можно сделать в Китае, но не ясно, захочет ли этого Пекин. Остальные – это рубли., Их скорее всего, можно выбросить на собственный рынок, и это увеличит их массу.

Есть большие запасы валюты в некоторых государственных компаниях, а-ля "Сургутнефтегаз". Это компания, которая не выплачивала дивиденды, но аккумулировала большую ликвидность на счетах. То есть есть компании, к которым можно еще обратиться,

– пояснил Андрей Шевчишин.

В то же время Фонд нацдобробута все же себя исчерпывает. На это указывают следующие факторы:

дефицит бюджета;

дефицит средств;

высокие темпы расходов обслуживания внутреннего долга;

недостаточность привлечения внутреннего долга;

финансирование через репо-операции.

Более того, Фонд на самом деле разделен на две части: на ликвидную и неликвидную. И сейчас речь идет о ликвидной части.

Тогда как неликвидная часть – это акции, имущественные обязательства, различные ценные документы и тому подобное. То есть то, что не продается быстро, по крайней мере в текущей ситуации.

Важно! Доктор экономических наук Игорь Липсиц сообщил для 24 Канала, что в российском Фонде национального благосостояния осталось где-то 2,8 триллиона рублей, а дефицит российского бюджета на этот год составляет 3,8 триллиона.