Европейские партнеры продолжают оказывать поддержку украинской энергосистеме, которой требуются средства для восстановления после российских атак. Очередной транш помощи позволит закупить крайне важное оборудование для стабилизации сетей.

Какую сумму получила Украина на энергетику

В понедельник, 23 ноября, Эстония перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 тысяч евро, сообщило Минэнерго.

После нового транша общая сумма взносов этой страны выросла до 2,695 миллиона евро.

По данным ведомства, в целом Фонд уже получил почти 2,433 миллиарда евро грантовой помощи.

Средства предоставили:

41 иностранный донор из 27 стран-партнеров;

а также три международные организации.

Благодарим Эстонию и всех партнеров за помощь в укреплении энергетической устойчивости Украины!

– подчеркнули в Минэнерго.

Что направляются взносы партнеров

Эти средства из Фонда крайне важны для закупки трансформаторов, генераторов и другого оборудования, которое Москва методично уничтожает своими ракетами.

В Минэнерго отмечают, что Фонд является "эффективным и прозрачным инструментом для поддержки украинской энергетики".

Своими взносами доноры помогают закупать самое необходимое оборудование для проведения ремонтов и восстановления энергетических объектов Украины после российских атак,

– добавили в ведомстве.

Стоит знать! Фонд поддержки энергетики Украины (UESF) был создан весной 2022 года. Его учредили по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины, чтобы помочь стране преодолевать последствия вражеских атак на критическую инфраструктуру.

Напомним, международные партнеры продолжают пополнять Фонд поддержки энергетики Украины. В частности, 11 ноября Ирландия выделила еще 25 миллионов евро в помощь украинской энергосистеме. Средства должны пойти на закупку оборудования для ремонта, восстановления поврежденных объектов и наращивания генерации.

Кроме того, на прошлой неделе финансовую помощь предостави Португалия существенно усилила поддержку украинской энергетики. Во время визита в Киев министр иностранных дел Паулу Ранжел объявил о выделении дополнительных 800 тысяч евро непосредственно в Фонд поддержки энергетики.