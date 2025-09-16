Украина придерживается соглашения с США о недрах. В частности, в бюджет на следующий год заложили средства на финансирование совместного фонда восстановления, созданного по этому соглашению.

Сколько заложили на фонд восстановления?

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусматривается 1,9 миллиарда гривен для Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Средства направят для выполнения обязательств в рамках реализации соглашения между Украиной и США.

Заметим, что в конце апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о недрах. Договоренность предусматривала создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Что известно об Американско-Украинском фонде восстановления? Совместный инвестиционный фонд восстановления Украины и США имеет целью привлекать средства для восстановления экономики, развития инфраструктуры, энергетики и сектора природных ресурсов. Его особенностью является то, что 50% доходов от новых лицензий и проектов в сфере полезных ископаемых будут направляться в фонд, которым совместно управляют Киев и Вашингтон. При этом Украина сохраняет контроль над собственными ресурсами

Как работает инвестиционный фонд восстановления?