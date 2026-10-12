Ни капли из России: Франция закрыла рынок для дизельного топлива Путина и сбивает цены на АЗС

Громкие нефтяные соглашения между Вашингтоном и Москвой уже начинают перекраивать мировой рынок топлива. Однако далеко не все европейские страны готовы закрывать глаза на происхождение нефтепродуктов и финансировать враждебную экономику.

Куда пойдет российское топливо и как это повлияет на цены для водителей

Несмотря на вероятную реализацию дизельного соглашения между США и Россией, на французских заправках топлива из России точно не будет. Об этом в интервью France Inter официально заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. По его словам, из-за успешных ударов Украины по российским НПЗ Москва потеряла привычные рынки сбыта, поэтому сейчас пытается перенаправить остатки экспорта в Азию.

Мы знаем происхождение каждого литра дизельного топлива, которое вы покупаете на заправке. На него есть сертификат происхождения. Российского дизельного топлива во Франции нет и не будет,

– подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос о возможных теневых схемах поставок.

Чтобы защитить кошельки своих граждан от колебаний на мировом рынке, французское правительство приняло радикальное решение. В течение следующих трех месяцев на внутренний рынок будет выпущено 10 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических запасов страны. Лескюр предупредил водителей, что мгновенного обвала цен ожидать не стоит, однако уже с начала ноября стоимость топлива на АЗС начнет постепенно и стабильно снижаться.

Что известно о скандальной дизельной сделке и дефиците в России

Напомним, ранее стало известно о намерениях Дональда Трампа и Владимира Путина заключить соглашение о поставке более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива в США. Как сообщал 24 Канал, первый танкер MINERVA ZEN уже якобы направляется к американским берегам. Однако эксперты сомневаются, что Москва способна выполнить эти обещания.

Экономист Олег Пендзин объяснил, что из-за системных ударов украинских дронов Россия потеряла около 50% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Страна-агрессор сама столкнулась с острым дефицитом топлива, которое крайне необходимо для ее логистики и ведения войны. Поэтому попытки Кремля выйти на новые рынки – это скорее политический блеф и попытка создать прецедент для снятия европейских санкций, на что Европа, как видно на примере Франции, не соглашается.