Арбузы, клубника и абрикосы: будут ли летом фрукты по карману каждому
Источник:EastFruit
Этим летом не стоит ждать дешевые ягоды и фрукты, из-за неудачного сезона. Украинцы смогут полакомиться сливами и арбузами, которые в этом году будут самыми ходовыми.
Ягоды летом не подешевеют
Мы уже раньше писали о том, что сезон фруктов в этом году наступит позже, из-за влажной и холодной погоды. Этого же мнения придерживается директор департамента фреш сети VARUS Екатерина Ничаева, которая рассказала, что сезон клубники начался позже на 2 – 3 недели, и будет короче, а урожай – на 20 – 30% меньше по объему. Это приведет к повышению стоимости ягод.
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Из-за погодных условий также уменьшатся урожаи абрикоса и персика. Их заменят фрукты из Греции, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Однако нас приятно удивит слива – фермеры прогнозируют прирост до 20% по сравнению с 2022 годом.
Виноград будет преимущественно из Молдовы
В этом году украинские аграрии не выращивали виноград в больших объемах из-за серьезной конкуренции с Молдавией. Летом стоит ждать большие поставки из этой страны, а также Греции, Македонии и Турции.
Урожай яблок будет хуже 2022 года, из-за отсутствия достаточного количества удобрений. В основном вся продукция пойдет на экспорт по двум причинам:
- украинские яблоки пользуются спросом за границей;
- экспортная цена выше, чем на внутреннем рынке.
Арбузы станут дешевле
К началу сезона украинских арбузов на рынке будут фрукты из Греции и Турции. Однако в этом году урожай будет значительно больше, чем в прошлом году и соответственно дешевле. Так произошло из-за решения аграриев из Одесщины посадить бахчевые культуры, чтобы предотвратить такой дефицит, который был в прошлом году.
Сколько будут стоить овощи в начале лета
- Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии 24 Канала сообщил, что аналогично фруктам, цены на овощи зависят от сезонности. Он прогнозирует, что в июне стоимость этих продуктов упадет.
- Действительно, из-за влажной и холодной погоды отечественные овощи и фрукты попадут на полки магазинов позже прошлого года.
- Однако когда увеличится предложение продуктов, цены закономерно снизятся – вероятно, это произойдет в первой половине июня.