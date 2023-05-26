Арбузы, клубника и абрикосы: будут ли летом фрукты по карману каждому

Этим летом не стоит ждать дешевые ягоды и фрукты, из-за неудачного сезона. Украинцы смогут полакомиться сливами и арбузами, которые в этом году будут самыми ходовыми.

Ягоды летом не подешевеют

Мы уже раньше писали о том, что сезон фруктов в этом году наступит позже, из-за влажной и холодной погоды. Этого же мнения придерживается директор департамента фреш сети VARUS Екатерина Ничаева, которая рассказала, что сезон клубники начался позже на 2 – 3 недели, и будет короче, а урожай – на 20 – 30% меньше по объему. Это приведет к повышению стоимости ягод.

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Из-за погодных условий также уменьшатся урожаи абрикоса и персика. Их заменят фрукты из Греции, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Однако нас приятно удивит слива – фермеры прогнозируют прирост до 20% по сравнению с 2022 годом.

Виноград будет преимущественно из Молдовы

В этом году украинские аграрии не выращивали виноград в больших объемах из-за серьезной конкуренции с Молдавией. Летом стоит ждать большие поставки из этой страны, а также Греции, Македонии и Турции.

Урожай яблок будет хуже 2022 года, из-за отсутствия достаточного количества удобрений. В основном вся продукция пойдет на экспорт по двум причинам:

украинские яблоки пользуются спросом за границей;

экспортная цена выше, чем на внутреннем рынке.

Арбузы станут дешевле

К началу сезона украинских арбузов на рынке будут фрукты из Греции и Турции. Однако в этом году урожай будет значительно больше, чем в прошлом году и соответственно дешевле. Так произошло из-за решения аграриев из Одесщины посадить бахчевые культуры, чтобы предотвратить такой дефицит, который был в прошлом году.

Напомним! ВСУ освободили часть Херсонской области, где фермеры уже успели посадить овощи и фрукты, поэтому летом 2023 года украинцы смогут купить знаменитые арбузы.

Сколько будут стоить овощи в начале лета