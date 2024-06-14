G7 хочет отказаться от ископаемого топлива в ближайшие 10 лет
Источник:Devidscourse
Лидеры стран G7 обязались ускорить отказ от ископаемого топлива в течение этого десятилетия. Соответствующее заявление должны обнародовать в конце саммита в Италии.
Отказ от ископаемого топлива
Другие климатические обязательства в проекте включают обещание "постепенно отказаться от существующей угольной энергетики в наших энергетических системах в течение первой половины 2030-х годов".
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13 июня начался 50-й саммит стран G7 в итальянском городе Борго Эгнация на юге Апулии.
Мы будем постепенно отказываться от ископаемого топлива в энергетических системах справедливо, упорядоченно и равноправно, ускоряя действия в этом критически важном десятилетии, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году в соответствии с лучшими имеющимися научными данными,
– говорится в заявлении.
Что обсуждали на саммите
В рамках встречи состоится шесть рабочих заседаний по ряду вопросов:
- Африка, изменение климата и развитие;
- текущая ситуация на Ближнем Востоке;
- российская агрессия против Украины;
- миграция;
- экономическая безопасность;
- искусственный интеллект и энергетика.
Соглашение направлено на борьбу с основными факторами выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Оно также предусматривает утроение мощностей возобновляемых источников энергии до 2050 года.