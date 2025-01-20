В Приднестровье сообщили, на сколько времени региону хватит газа

Власти непризнанного Приднестровья заявили, что запасов природного газа хватит еще на 11 дней. То есть до конца января.

На сколько хватит газа Приднестровью

Однако это при условии экономного потребления, сообщает 24 канал на заявление "министра" экономического развития Сергея Оболоника, которое опубликовали в Telegram "правительства".

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Газового ресурса при его расходовании в том режиме, в котором он сложился на данный момент, по тем потребителям, которые получают тепло на текущий момент, у нас на 11 суток. То есть в соответствии с прогнозом, как мы говорили, до конца января,

- сказал Сергей Оболоник.

Он добавил, что этот прогноз подтверждается. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась.

Какова ситуация с газом в Приднестровье

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему. В то же время Россия отказалась поставлять газ Приднестровью альтернативным маршрутом. Это вызвало масштабный кризис в регионе.

В Приднестровье отключили отопление и горячую воду. В многоэтажках газ доступен только для приготовления пищи. В то же время промышленные предприятия приостановили работу.

Обратите внимание! С 3 января в республике вели веерные отключения электроэнергии.