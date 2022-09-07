Новые залежи газа в Украине: в какой области нашли скважину

Новую разведывательную скважину открыли в Харьковской области. Специалисты "Нефтегаза" говорят, что у нее большой потенциал.

Новая разведывательная скважина заработала в Харьковской области. В "Нафтогазе" сообщили, что ее значительную газовую залежь нашли на глубине 6 000 метров.

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Потенциал скважины

Как сообщил Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", на своей странице в соцсети, по результатам испытаний пробуренной поисковой скважины, спроектированной согласно данным новейших 3D-сейсморазведочных исследований, дебит газа в скважине - более 120 тысяч кубометров в сутки.

Геолого-геофизическая информация, полученная нашей командой специалистов в результате закладки, бурения и испытания скважины, указывает на перспективность промышленного освоения нового залежи. Получение промышленного дебита газа из крупной по размерам структуры, сформированной уплотненными горными породами, является важным событием в освоении ресурсного потенциала Восточного нефтегазоносного региона Украины,

– добавил председатель правления.

К слову, открытие месторождения газа в преддверии сложнейшего отопительного сезона в Украине станет весомым вкладом в энергетическую безопасность страны.

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Тарифы на газ

Правительство Украины заверило, что тарифы на газ для бытовых потребителей не будут расти .

Эксперта Татьяна Бойко напомнила о принятом законе, согласно которому население будет платить цену за тарифы такие же, как до полномасштабного вторжения, а разницу будет платить государство.

Олег Гетман, экономист, специалист Экономической экспертной платформы, рассказал 24 каналу, что большую часть добывают государственные компании, меньшую часть добывают коммерческие. Поэтому в настоящее время просто коммерческие будут получать меньше прибыли и цена будет фиксирована.

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