Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. У "Нафтогазі" повідомили, що її значний газовий поклад знайшли на глибині 6 000 метрів.

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Потенціал свердловини

Як повідомив Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз Україна", на своїй сторінці у соцмережі, за результатами випробувань пробуреної пошукової свердловини, спроєктованої згідно з даними новітніх 3D–сейсморозвідувальних досліджень, дебіт газу у свердловині – понад 120 тисяч кубометрів на добу.

Геолого-геофізична інформація, що отримана нашою командою спеціалістів в результаті закладання, буріння та випробування свердловини вказує на перспективність промислового освоєння нового покладу. Отримання промислового дебіту газу з великої за розмірами структури, сформованої ущільненими гірськими породами, є важливою подією освоєння ресурсного потенціалу Східного нафтогазоносного регіону України,

– додав голова правління.

До слова, відкриття родовища газу напередодні найскладнішого опалювального сезону в Україні стане вагомим внеском в енергетичну безпеку країни.

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Тарифи на газ

Уряд України запевнив, що тарифи на газ для побутових споживачів не будуть зростати.

Експерта Тетяна Бойко нагадала про прийнятий закон згідно з яким населення сплачуватиме ціну за тарифи такі ж, як до повномасштабного вторгнення, а різницю сплачуватиме держава.

Олег Гетман, економіст, фахівець Економічної експертної платформи, розповів 24 каналу, що більшу частину газу видобувають державні компанії, меншу частину видобувають комерційні. Тому на цей час просто комерційні будуть отримувати менше прибутку і ціна буде фіксована.

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