ЕС готов к энергетической независимости: транзит российского газа больше не нужен

Европейский Союз не нуждается в поиске способов продолжения сотрудничества с российским "Газпромом". В середине августа европейские газовые хранилища достигли уровня заполненности в 90%.

Европа больше не нуждается в российском газе

Как заявила в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ЕС готов полностью остановить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему после окончания действующего контракта в декабре 2024 года.

Читайте также: Зима обещает быть тяжелой: Шмыгаль рассказал, как Украина планирует обеспечивать себя газом

Как отметила еврокомиссар, сейчас нет необходимости искать пути продолжения сотрудничества с российским "Газпромом", поскольку ЕС уже нашел альтернативные источники поставок. В то же время страны-члены ЕС или их компании, которые все еще покупают газ у России, фактически получили два дополнительных года для адаптации.