Новое соглашение между Украиной и Молдовой по транспортировке газа
Источник:Exprо
Известно, что страны планируют увеличить мощности для транспортировки голубого топлива. Первый этап такого соглашения уже реализован.
Что планируют Украина и Молдова
Ожидается, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и молдавский оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) увеличат гарантированные мощности для транспортировки газа по Трансбалканскому маршруту в сторону Украины.
Читайте также ЕС готов к энергетической независимости: транзит российского газа больше не нужен
По словам начальника управления работы с заказчиками ОГТСУ Андрея Прокофьева, целью является создать 7 миллионов кубометров гарантированных мощностей на одной из межгосударственных точек до апреля 2025 года.
Для этого оба оператора ГТС должны провести реконструкцию нескольких объектов вдоль маршрута?
– пояснил Прокофьев.
Обратите внимание! ОГТСУ совместно с молдавскими коллегами реализовали первый этап – в сторону Украины создан 1 миллион кубометров гарантированных суточных мощностей.
- Этот этап не требовал значительных инвестиций со стороны ОГТСУ или Vestmoldtransgaz. Поэтому с 1 сентября мощности начали использоваться для транспортировки газа в Украину.
- В перспективе увеличение мощностей возможно и более 7 миллионов кубометров в сутки.
- Все потому, что инфраструктура Трансбалканского трубопровода построена, а значит для дальнейшего увеличения мощности нужно только наращивание реверсных возможностей по маршруту.